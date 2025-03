Ilgiorno.it - Marzo in rosa a Garbagnate tra prevenzione e teatro

in“. Inizia martedì 4 e si protrarrà fino alla metà del mese il programma degli eventi dedicati alle donne. Dal 4 al 15, negli orari d’apertura della biblioteca di Corte Valenti, sarà possibile ammirare un’installazione dedicata alle idee delle donne che hanno cambiato il mondo, intitolata “Riflessi di donna: il valore di un’idea“. Sempre martedì 4 alle 20.30 nella Corte Valenti si parlerà di osteoporosi, una serata per conoscere, prevenire, domandare, in collaborazione con il dipartimento didell’Asst Rhodense, a ingresso libero. Lunedì 10alle 21 al cinemaItalia, l’attrice e comica Claudia Penoni in “Donne della mia vita“, piccolo trattato umoristico da camera. Ingresso libero. Sabato 15dalle 9 alle 13 in piazza della Croce l’appuntamento è con “Salute donna.