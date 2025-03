Quotidiano.net - Marzo in giardino: quali fiori piantare per una fioritura spettacolare

Le prime giornate di sole sono un invito a uscire all’aperto e fare il pieno di vitamina D tornando ai piccoli lavori da fare in. Con l’inizio della bella stagione, infatti, il periodo fra fine febbraio e il mese dirappresenta un buon momento perdestinati a regalarci splendideture nei mesi successivi. Alcune varietà, se messe a dimora in questo periodo,ranno fra la primavera e l’inizio dell’estate o in autunno, donando colore e vitalità agli spazi verdi. Dai bulbi più classici fino a specie insolite e decorative come idi cipolla e aglio, la scelta è ampia. Ecco alcuniche ci faranno innamorare grazie ature spettacolari. Bulbi atura estiva e autunnale I bulbi sono tra le piante più semplici da coltivare e, se piantati in questo periodo, assicuranoture spettacolari nei mesi più caldi.