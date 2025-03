Metropolitanmagazine.it - Maria Dito e Mario Olivieri, chi sono i genitori di Olly, mamma magistrato, papà avvocato: “Si sono fidati di me”

, vero nome Federico, 23 anni, genovese, ha studiato per quattro anni (violino e pianoforte complementare) al conservatorio Niccolò Paganini della sua città – “Era uno studente fantasioso e con empatica”, ha detto il direttore –, senza terminare però gli studi per via del rugby, l’altra sua grande passione. Dopo la maturità al liceo scientifico, il futuro cantante è andato a studiare prima in Inghilterra (col fratello, oggi laureato in legge) e poi a Milano, dove nel 2022 si è laureato in Economia e Management. “Ma facevo musica da prima, ho continuato a studiare per curiosità”, ha puntualizzato. Scriveva canzoni tra un esame e l’altro e ha anche un tatuaggio, un dalmata, fatto in onore del 101 insperato ottenuto come voto di laurea.Tre anni dopo la pergamena della laurea, ecco il Leone d’oro di Sanremo.