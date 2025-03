Iltempo.it - Maria De Filippi stritola tutti: Liorni doppiato. 4 di Sera Weekend da record

Sabatotelevisivo all'insegna di una nuova sfida tra Ora o mai più su Rai1, condotto da Marco, e C'è posta per te conDesu Canale5. La finale del talent di Rai1, che ha visto la vittoria di Pierdavide Carone, ha totalizzato una media di 1.997.000 spettatori pari al 15.7% di share ,da C'è posta per te che - con ospiti Gigi D'Alessio e il calciatore Romelu Lukaku - ha siglato una media di 4.398.000 affezionati pari al 30.6%, in crescita rispetto a sette giorni fa e di nuovo programma più visto in prime time. Per quanto concerne gli altri programmi, su Rai2 la nuova serie poliziesca Elsbeth con Carrie Preston, Wendell Pierce e Carra Patterson - spin-off di The Good Wife - ha raccolto complessivamente il 3.1% di share pari a una media di 533.000 spettatori.