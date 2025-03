Tvzap.it - Maria De Filippi, quanto costa il suo abito preferito a “C’e? Posta per te”

Leggi su Tvzap.it

News Tv.De“C’èper te”. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “C’èper te” su Canale 5. La padrona di casa,De, era ovviamente molto elegante. Per l’occasione ha indossato uno dei suoi abiti preferiti e i telespettatori sono curiosi di sapere. (Continua.)Leggi anche: “Battiti Live”, Elisabetta Gregoraci piccolo imprevisto con l’: cos’è successoLeggi anche: Michelle Hunziker incanta a “All Together Now”: il prezzo dell’è da brividiDe, l’indossato a “C’èper te”Ieri sera è andata in onda la settima puntata di “C’èper Te”, programma condotto daDesu Canale 5. Per l’occasione, la padrona di casa è tornata ad indossare il tubino che tanto ama.