Inter-news.it - Marelli sicuro: «Braccio di Dumfries è chiaro! Ecco perché non è rigore»

Archiviato il pareggio contro il Napoli, negli studi di DAZN si è parlato degli episodi da VAR accaduti al Maradona. Questo il pensiero dell’ex arbitro Lucasul tocco di. CERTEZZA – Luca, ex arbitro e opinionista su DAZN, al termine del pareggio tra Napoli e Inter, ha parlato degli episodi che sono accaduti al Maradona, concentrandosi sull’episodio di Denzel. Queste le sue parole: «Ilsinistro di, che ha ostacolato un tiro in porta di Spinazzola, è chiaramente visibile, il contatto c’è stato ed era lontano dal corpo. Gli arbitri spesso trovano difficoltà nel giudicare i tocchi di, e lo dico per esperienza. Evidentemente, il Var non è intervenutohanno ritenuto che ilnon ingrandisse il volume del corpo. Se ilnon fosse stato toccato, il pallone sarebbe finito sul corpo di