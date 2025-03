Liberoquotidiano.it - Mare Fuori, accuse-choc a Lorenzo Rotatori: "Violenza sessuale con coltello a serramanico", "Ti distruggo"

, 37 anni, è a processo al tribunale di Roma congravissime: stalking eai danni di una giovane donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale., volto noto nel mondo dello spettacolo, ha lavorato come attore, stuntman e controfigura in produzioni di rilievo, tra cui le serie di successoe Romulus. La relazione tra i due, secondo quanto ricostruito dall'accusa, era ben lontana dall'essere sana.esercitava un controllo ossessivo sulla ragazza, al punto che "la controllava pretendendo di essere informato di tutti i suoi spostamenti, leggendole i messaggi del cellulare", così come scritto nel capo di imputazione. Ma l'attore, secondo l'accusa, si limitava a questo: le imponeva di "eliminare alcuni suoi contatti anche di lunga data dai social media e dal telefono", una strategia volta a isolarla dal suo ambiente sociale.