Biccy.it - Marcella Bella: reazione dall’ultimo posto e preferito a Sanremo 2025

Sarà anche arrivata ultima al Festival di, masta avendo la sua rivincita, perché Pelle Diamante sta spopolando sui social ed è diventata l’inno delle 50enni che – soprattutto su TikTok – si sbizzarriscono con coreografie fantasiose. La cantante oggi è stata ospite di Mara Venier a Domenica In e ha svelato come ha preso la 29esima posizione al Festival.ha anche confessato che Achille Lauro era tra i suoi preferiti di questo.This isstan account #pic.twitter.com/e4VNd9EoKF— Prossimi Congiunti (@ProssimiC) February 11,: “O sul podio o ultima”.“Erano 18 anni che non cantavo a, nessuno poteva fermarmi; è stato fantastico, non mi interessa nulla di quanti mi hanno votato; o stavo sul podio o a questo punto meglio ultima.