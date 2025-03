Ilfattoquotidiano.it - Marc Marquez già fa discutere, Bagnaia: “Ha giocato con noi per tutta la gara”. Lo spagnolo: “Ero costretto a stare in scia a mio fratello”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Io ho dato tutto, non sono riuscito ad avvicinarmi a sufficienza ad Alex per provarci e poihacon noi perla. La massima possibilità era chiudere al secondo posto, era la mia missione, ma sono arrivato solo terzo. Ho fatto del mio meglio, ma ero più lento e perdevo troppo tempo in alcuni punti del circuito”. Lo ha detto un amareggiato Pecco, dopo il terzo posto nel Gp della Thailandia dietro ai fratelli. Il suo compagno di squadra non solo ha vinto il Gran premio, dopo la pole e il successo nella Sprint, ma ha anche gestito con irrisoria facilità il problema accusato alla pressione delle gomme. Gli pneumatici diavevano una pressione troppo bassa, ma per ovviare al problema ed evitare penalità losi è accodato alAlex, rimanendo inper surriscaldare le gomme.