Maratona e partite oggi a Bologna, strade chiuse e bus deviati

, 2 marzo 2025 – Tutto pronto per l’attesissimadi. Saranno quindi più di 10mila gli atleti a partecipare alle corse previste che di fatto saranno più di una e si divideranno in base ai chilometri. La: gli orari e le varie distanze Si disputeranno la classica TermalMarathon di 42 chilometri e la 30 chilometri dei Portici che partiranno insieme alle 9.20; la storica mezzadi 21 chilometri Run Tune Up che avrà inizio alle ore 9 e la corsa non competitiva di cinque chilometri in partenza alle 10.15 per chi vuole godersi una domenica di sport tra le bellezze del centro storico. Tutte le corse partiranno da via Irnerio con il traguardo posto in piazza Maggiore tranne per la cinque chilometri che invece terminerà in via Rizzoli.