Maraio Psi | Giusta la proposta di Manfredi per una coalizione unitaria

Tempo di lettura: 2 minuti“In Campania, con le prossime regionali, si gioca una grande partita per il centrosinistra. Qui bisognerà mettere in campo ogni sforzo per costruire unaunita, forte e ancora vincente”. Lo ha detto Enzo, segretario nazionale del Psi, a margine dell‘assemblea congressuale del partito a Salerno.“Qui la classe dirigente del centrosinistra – ha proseguito – dovrà misurarsi sulla concreta volontà di costruire un modello nazionale che superi veti per costruire nuove frontiere. In Campania bisognerà ripartire dai dieci anni di Vincenzo De Luca, che ha rilanciato questa Regione e dalla necessità di allargare la”. “In questa direzione – ha aggiunto – siamo favorevoli alladel sindaco di Napoli, Gaetano, di costruire lasul ‘modello Napoli’.