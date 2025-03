Messinatoday.it - Manifestazione "no ponte" sfociata in rissa, la Lega al sindaco: "Vietare raduni e cortei"

Leggi su Messinatoday.it

Divieto di, raduno e. È questa l'ultima proposta proveniente dal gruppo consiliare messineseSalvini Premier per arginare eventuali nuovi momenti di risse come quella accaduta sabato pomeriggio durante una"no" per cui è rimasto ferito anche un.