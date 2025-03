Quotidiano.net - Manifestazione antigovernativa a Nis: migliaia di studenti contro la corruzione in Serbia

Leggi su Quotidiano.net

A Nis, nel sud della, si è conclusa nella notte una nuova grandecondi persone, organizzata nella giornata di ieri dal movimento degliin agitazione, nella ricorrenza dei quattro mesi trascorsi dal crollo del primo novembre alla stazione di Novi Sad (nord) con un bilancio di 15 morti. Un tragico incidente attribuito all'incuria e allanelle alte sfere di governo e dell'amministrazione pubblica e per il quale si chiede la punizione di tutti i responsabili. Non sono bastate le dimissioni a fine gennaio del premier Milos Vucevic e i provvedimenti adottati dalla dirigenza in risposta alle richieste degli- pubblicazione di tutta la documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione della stazione, rilascio di tutti gli arrestati nelle proteste, punizione dei responsabili di violenzei manifestanti, aumento del 20% del bilancio a favore di università e istruzione superiore.