Manifestare per l’Europa? Un’ottima cosa basta sapere che cosa vuol dire

Come tutti sanno, oggi c’è una gran riunione a Londra in cui venti capi di Stato e di Governo si riuniscono, insieme con i vertici dell’Unione Europea e della Nato, per riaffermare l’impegno irrinunciabile delnella difesa dei diritti dei popoli e delle nazioni. E presto ci sarà una (si presume) grande manifestazione in Italia per “sì al”, a un’Europa “forte dei suoi principi fondativi”. Principi che sono, in sintesi: la dignità umana, inviolabile; la libertà; la democrazia; l’uguaglianza; lo Stato di diritto; i diritti umani.C’è qualcuno che potrebbe non essere d’accordo? Noi lo siamo di sicuro. Purtroppo èche non va d’accordo con se stessa, che non riesce a mettere insieme i principi con le azioni. Non ci credete? Allora vediamo un po’. Il 24 febbraio del 2022 la Russia ha invaso l’Ucraina, in violazione di diversi trattati e del diritto internazionale.