Mandelli Questa gara un’incognita

Ci sono partite e partite. Tutte, nella speranza di chi le gioca, sarebbero sempre da vincere, ma qualcuna di queste lo è più delle altre. Ovvio il riferimento alladel Modena con il Cosenza. Un po’ per la situazione non proprio rosea dei calabresi, soprattutto per fare in modo di non sprecare quanto raccolto a Cittadella una settimana fa. Paolonella consueta conferenza stampa prepartita racconta le sensazioni sue della squadra. "Noi – dice il mister gialloblù – abbiamo sempre cercato di ragionare partita dopo partita, è vero però che la vittoria di Cittadella ci ha permesso in qualche modo di alzare lo sguardo. Guardare troppo in là però a volte ti fa distrarre da quello che hai davanti nell’immediato, per cui siamo concentrati al massimo sulla partita col Cosenza. Si parla tanto della partita della svolta, masvolta la possiamo dare solo se infiliamo un filotto di almeno tre vittorie consecutive.