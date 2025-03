Manchester United vs Fulham | formazioni statistiche e anteprima

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-01 20:09:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:della partitaIlpuò ancora salvare la loro stagione con una corsa profonda in FA Cup e battereavrebbe prenotato il loro posto nei quarti di finale.I Red Devils hanno ottenuto una vittoria combattuta contro i rivali di retrocessione Ipswich mercoledì sera, nonostante siano scesi a 10 uomini per la seconda metà.L’allenatore Ruben Amorim spera di vedere la sua squadra costruire sul risultato e mostrare un po ‘di personaggio in quanto accolgono un avversario molto più duro per l’Old Trafford.Un altro motivatore per la squadra sarà che vincere la Coppa nazionale è un percorso in Europa, in particolare con la sua alcuna possibilità di farlo attraverso la classifica della lega.