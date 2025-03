Ilgiorno.it - "Manca la volontà di entrare dentro i problemi"

Guia Biscaro fa parte del gruppo tecnico di Fiab Milano Ciclobby, della “Consulta per la mobilità attiva e l’accessibilità“ ed è stata nella “Task force per la sicurezza stradale e la mobilità attiva“. È di quelle che quando si parla di processi di partecipazione, sa di che si parla. Qual è lo stato del confronto con il Comune attualmente? "Fiab Milano non ha mai avuto nulla contro i processi partecipativi, anzi siamo sempre stati pronti al confronto: tengo a sottolinearlo. Ma in questi anni il confronto col Comune si è fatto complicato. È stato realizzato poco di quanto è stato proposto dal basso e spesso l’amministrazione ha coinvolto le associazioni solo a decisioni già prese".lapolitica di ascoltare le associazioni? "Sembra manchi lapolitica di, di lavorarci a testa bassa e di dar corso a interventi davvero rivoluzionari ed efficaci".