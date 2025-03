Iodonna.it - “Mamma è nata a Budapest ed emigrata negli Stati Uniti” racconta Adrien Brody, protagoista di "The Brutalist", in cui veste i panni di un profugo ungherese

Mi è di fronte in primo piano, su Zoom. Il viso è scarno, angoloso: un po’ Giorgio Gaber malinconico, un po’ ritratto cubista. Maglia nera, capelli scuri, naso pronunciato e di sghimbescio. Una presenza forte, di quelle che non dimentichi. A questa immagine così incisiva aggiungi un talento innegabile, e non ti spieghi perchénon sia mai stato popolare e acclamato dal pubblico. O, almeno, non abbastanza persuasivo da convincere Hollywood a inserirlo tra le star di serie A, i vari Leonardo Di Caprio o Matt Damon. Neppure dopo che ha vinto un Oscar, a soli 29 anni, con Il pianista di Roman Polanski.in “The”: «Il mio architetto in fuga, una storia di famiglia» X Leggi anche › Felicity Jones in “The”: «Come i musicisti non mi concentro su una singola nota» «C’è stato un periodo, non molto lontano, in cui pensavo che quel momento di gloria non mi sarebbe più stato regalato» dichiarava quasi commosso lo scorso gennaio ai Golden Globes, con la statuetta in mano.