Ilrestodelcarlino.it - Malori al 118, nuova inchiesta: sotto la lente altre tensioni in centrale

Bologna, 2 marzo 2025 – C’è unalegata alle vicende dellaoperativa del 118 all’ospedale Maggiore. Un secondo fascicolo, che per il momento resterebbe contro ignoti, è stato aperto dalla Procura (pm Francesca Rago) a valle di alcune dichiarazioni rese non solo dalle parti offese e poi non rientrate nel fascicolo a carico dell’ex coordinatore infermieristico e a oggi unico indagato Claudio Tacconi, ma anche, pare, dall’accusato stesso, nei cui confronti, si ricorda, le indagini sono state chiuse a gennaio scorso con le accuse di stalking e lesioni nei confronti di una decina di colleghi e di simulazione di reato. Nel fascicolo, su cui c’è il massimo riserbo, sarebbe contestato quantomeno il reato di atti persecutori, ma non si esclude ce ne siano altri, dalla calunnia ad alcuni più gravi.