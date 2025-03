Bollicinevip.com - Magic Mike Revolution approda in teatro

inIl celebre film con la star hollywoodiana Channing Tatum arriva nei teatri italiani, ribattezzato (per ora)in un vero tripudio di danza e sensualità. Le prime due date, l’8 e il 9 marzo, al Garbatella di Romaa Roma la versione italiana (a) del celebre filmcon Channing Tatum, incentrato sulla vita di alcuni spogliarellisti che decidono di sbarcare il lunario improvvisando uno spettacolo in un locale per sole donne. Ma nella trasformazione voluta dal celebre ballerino e coreografo Daniel Mastrangeli (n0me d’arte Extremo), “”, questo il titolo, affonda le radici più sulla seduzione attraverso la danza. Per cui addio al classico strip maschile, a favore di uno show strepitoso che aldella Garbatella (già sold out) i prossimi 8 e 9 marzo non mancherà di emozionare un pubblico che è già in trepida attesa.