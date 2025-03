Quotidiano.net - Macron,obiettivo europei aumentare spesa difesa tra 3-3,5%

Il presidente francese Emmanuel Macron ritiene che glidebbanoil loro sforzo dia circa il 3-3,5% del loro prodotto interno lordo (Pil) rispetto al 2% attuale per rispondere al disimpegno americano in Europa. "Da tre anni i russi spendono il 10% del loro Pil per la. Dobbiamo quindi prepararci per il futuro", ha annunciato Macron a Le Figaro, fissando un obiettivo intorno al "3,3,5%" del Pil.