Quotidiano.net - Macron invita Meloni a rafforzare le garanzie di sicurezza per l'Ucraina

"Se vogliamo essere credibili come europei nel nostro sostegno a lungo termine all', dobbiamo essere in grado di fornire delledisolide. Stiamo cercando di muovere le cose. E abbiamo bisogno dell'Italia, di un'Italia forte che agisca a fianco della Francia, della Germania, nel concerto delle grandi nazioni. Per questo hoto la premier, lo scorso 17 febbraio". Così il presidentein un'intervista a Il Foglio domani in edicola. "E' necessario che l'Italia sia al nostro fianco, che si impegni in questo percorso, e che lo faccia da grande paese europeo, sulla scia di quanto fece Draghi. Ora restiamo uniti".