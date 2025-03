Machac vince il primo titolo Atp battendo Davidovich Fokina ad Acapulco A Santiago Djere sorprende Cerundolo

Leggi su Sportface.it

Tomasconquista il suoAtp in carrierando il “500” di: battuto Alejandroin finale. Ottima la partita giocata dal ceco, che fa valere il miglior ranking contro lo spagnolo, battuto in due set per 7-6(6) 6-2. Come si edal risultato, l’unico set davvero combattuto è stato il, che è proceduto on serve fino al tiebreak, senza particolari scossoni. Infatti, in dodici game, nessuno dei due tennisti ha concesso palle break all’avversario, con solo un game terminato ai vantaggi, proprio il dodicesimo con lo spagnolo al servizio.avrebbe anche un set point a disposizione, ma anon trema il polso nel turno al servizio: anzi, è poi il ceco a sfruttare ilset point.TABELLONESenza storia, invece, il secondo set, conche si procura la prima palla break nel secondo game (concedendone a sua volta una nel terzo), infilando poi quattro giochi in fila per chiudere la partita.