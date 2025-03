Corriereadriatico.it - Macerata, studente di 15 anni prende di mira un prof e gli squarcia per quattro volte le gomme dell'auto: denunciato

Leggi su Corriereadriatico.it

Un?antipatia verso il proprio insegnante nata forse da un voto basso o da un richiamo in aula. Le ipotesi sulle cause al momento restano tali, come quelle su quale sia stata.