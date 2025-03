Ilrestodelcarlino.it - Macelleria e anche ristorante ‘Tassinari’: "Superiamo gli aperitivi, nel piatto carni di altissima qualità"

Nel 1968 è nata lapoi, nel 2022, è partita l’idea degli. Ora un ulteriore passo avanti: da metà marzo,(che a giugno tornerà alla Festa Artusiana con il suo stand) sarà, nella propria sede di via Cerchia all’angolo con viale Roma. Tutto con un unico fil rouge: ovviamente, la carne. "Già tre anni fa avevamo sperimentato con successo gliall’aperto – spiega Jacopo Frassineti, 24 anni e alla terza generazione alla guida dell’attività –, ma ora l’idea di unsi concretizza: è un progetto ambizioso, ma ben strutturato". Il dehors esterno verrà chiuso con una pergola bioclimatica in vetro che conterrà 20-25 coperti, dando vita a un nuovo capitolo della storica attività. La scelta di puntare sulla ristorazione è chiara e decisa: "Gliverranno eliminati – continua Frassineti –, per dare spazio a un’offerta gastronomica più curata e raffinata.