Ma dov' è finito il nerd che nel 2004 fondava Facebook?

Un Mark Zuckerberg in versione inedita ha rubato la scena alla moglie Priscilla durante il party per i suoi 40 anni. Il miliardario fondatore disi è infatti esibito in una performance canora vestito con una tutina di strass che ricordava quella della popstar 22enne Benson Boone, autore del tormentone Beautiful Things. «Tua moglie compie 40 anni una volta sola!», ha scritto il 40enne Zuckerberg sotto al video della sua esibizione postato su Instagram. Zuckerberg, la carriera e l’amore del “timidos” guarda le foto Leggi anche › Madonna contro Zuckerberg e le nuove policy di Instagram: «#Dittatura» › Mark Zuckerberg, la cravatta e il rito di passaggio (all’età adulta) davanti al Congresso americano Le reazioni sui social a questa versione pop dell’introversodiventato magnate del tech sono state contrastanti: c’è chi ha applaudito il coraggio e l’energia dello show e chi invece lo ha accusato di egocentrismo in una serata che doveva essere dedicata alla moglieiO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Mark Zuckerberg, re della festa: tutina glitter e show canoro per i 40 anni della moglie iO Donna.