L’Ue sempre più schierata con Israele e pronta a coprire crimini e deportazioni

hSancisce il ritorno al business as usual e la sostanzialità complicità europea nella politica espansionista di Benjamin Netanyahu, la foto di Kaja Kallas in piedi accanto al ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, durante la conferenza stampa a seguito del Consiglio di associazione tra UE e. Mentreannuncia lo sfratto di decine di migliaia di palestinesi dalla Cisgiordania, il governo di Tel Aviv è accusato di genocidio presso la Corte internazionale di giustizia e sottoposto a mandato di arresto, invece di porre fine al partenariato privilegiato conha deciso di intensificarlo.Bentornato status quo, e addio alla breve parentesi ribelle del suo predecessore, Josep Borrell, osteggiato dai gruppi di pressione filoisraeliani più influenti. Finito nel vuoto anche l’appello di Human Rights Watch, che nei giorni scorsi aveva chiesto all’Alto rappresentante per gli Affari esteri dele ai ministri di Bruxelles di condannare idi guerra del Governo etno-nazionalista di Tel Aviv e di prendere posizione contro il progetto Resort a Gaza.