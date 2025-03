It.insideover.com - L’Ue (in ritardo) punta su India e Cina per smarcarsi dagli Usa

Leggi su It.insideover.com

Ci volevano i dazi di Donald Trump e lo strappo degli Stati Uniti sull’Ucraina per spingere l’Unione europea a volgere lo sguardo verso Est, ben oltre la Russia di Vladimir Putin, il Cremlino e gli Urali. Gli alti funzionari di Bruxelles, preoccupati chepossa restare scottata dal nuovo corso economico di Washington, hanno inserito in cima alle loro agende una parolina magica: Asia. È così che, per tentare di smussare i contraccolpi delle tariffe degli Usa, Ursula von der Leyen è volata in, nel Paese più popoloso del mondo e quarta potenza planetaria in termini di Pil nominale, mentre il commissario delper il Commercio, Maros Sefcovic, a marzo atterrerà in.La presidente della Commissione europea è partita per una missione di due giorni, a Delhi, insieme a una nutrita delegazione del Collegio dei commissari del