Ludi | Fabregas è un predestinato vederlo lontano da Como è inverosimile

Il direttore sportivo delCarlalbertoè intervenuto nel pre-gara di Roma-, che si sta giocando in questi minuti. Focus del suo intervento la grande stagione della sua squadra (che ha battuto il Napoli 2-1 nella scorsa giornata di campionato) e di, allenatore definito come un “” oltre che legato alin maniera evidente, per il coinvolgimento che mostra nel progetto.ha anche elogiato le doti comunicative dello spagnolo nel suo intervento all’emittente di Dazn. L’allenatore è infatti finito nel mirino del Milan, che dopo Fonseca è ancora molto in difficoltà anche con Conceiçao.: «è un»Di seguito quanto dichiarato a Dazn:«Ringrazio Ranieri per per le belle parole spese sia per l’allenatore che per il progetto. Restiamo focalizzati sul presente, che prevedono la salvezza e poi il consolidamento della categoria senza farci distogliere da altro.