Lucia Annibali a Vimodrone: "Così ho scelto di rinascere"

"Hodi", 8 Marzo contro la violenza sulle donne amartedì sarà ospite in città. L’acido e il calvario e poi la nuova vita. L’avvocatessa sfregiata dall’ex fidanzato nel 2013, simbolo della battaglia contro sopraffazione e soprusi, sarà in sala consiliare alle 18 per raccontare quel che accadde e la sua scelta di vivere. Tutto nero su bianco nel suo ultimo libro. Una testimonianza attesa. "Un momento importante – dice il sindaco Dario Veneroni – per celebrare la ricorrenza soffermandoci su una piaga che affligge il Paese e sulla quale dobbiamo interrogarci e fare di più". Nelle parole dell’ex deputata di Italia viva c’è il dolore della tragedia e di quel che ne seguì. L’ultimo ricordo della sua prima vita è il pianerottolo. Tutto è cominciato lì la sera del 16 aprile di 12 anni fa, quando rientrando a casa trovò due uomini mascherati che le cancellarono il volto.