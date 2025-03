Lotta Ranking Series 2025 | Rinaldi si ferma al ripescaggio nei 76 kg Domani tocca a Kakhelashvili

Leggi su Sportface.it

Prosegue senza podi l’avventura degli italiani nella primadel, in corso di svolgimento a Tirana con il consueto torneo internazionale Muhamet Malo. Dopo le eliminazioni di Elena Esposito (59 kg) e Aurora Campagna (62 kg) nella giornata di ieri, anche Enricafa poca strada nei 76 kg. L’azzurra ha iniziato il suo cammino dai quarti di finale, dove però è stata sconfitta nettamente (9-0) da Medet Kyzi Aiperi del Kyrgyzstan. Il bronzo europeo in carica slitta così al, dove però cede alla 20enne cinese Meile Zhang, che sul 3-3 riesce a schienare l’azzurra. A trionfare nella categoria, un po’ a sorpresa, è la statunitense Dymond Precious Guilford, che in finale per l’oro supera proprio Aiperi, mentre il bronzo è andato all’ucraina Anastasiya Alpyeyeva e alla kazaka Elmira Syzdykova.