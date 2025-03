Lanazione.it - L’Orvietana in casa della capolista

ORVIETO - Si è fermato Sforza e la sua assenza obbliga Rizzolo a qualche modifica. È questo il tema che precede la sfida “impossibile“ col Livorno. Perla sconfitta sarebbe un fatto normale, pareggiare un risultato eclatante. Sforza si è fatto male giovedì cadendo su un movimento. È centrocampista (2006) e in campo occupa una posizione importante. A prenderne il posto potrebbe essere un over a meno che Rizzolo, considerata anche l’indisponibilità di Marchegiani non decida per l’esordio di Boris Petritaj, esterno basso mancino (2007) punto di forzajuniores convocato con Tommaso Barbini centrocampista classe 2008. La convocazione propone due chiavi di lettura: premio per il buon percorso stagionale o il lancio effettivo. Rizzolo non va per perdere e ha catechizzato i suoi in tal senso: "Chi gioca con noi il successo deve sudarlo.