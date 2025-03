Ilrestodelcarlino.it - Lòm a mêrz, risplende il fuoco della tradizione

Passare da Sesto Imolese la sera dell’ultimo giorno di febbraio e ritrovarsi con un panino fumante tra le mani mentre volano nel cielo le scintille di un falò incandescente. Tutto come da copione per la tradizionale festa del Lòm a, la ricorrenza che viene direttamente dal passato contadino e che anche l’altra sera è andata in scena nella zona del centro civicofrazione. Non sono mancati buon cibo, vino (pure brulé) e l’indimenticabile compagnia dei Cavalieri Sestesi, che da anni sono i mattatori dell’iniziativa assieme al gruppo dei gestori del PalinSesto. Ma soprattutto non è mancato il falò di rito, il simbolo di quella che era una festa pagana diffusa principalmente nel nord Italia, ma anche nella dorsale appenninica del Meridione. Tutto nasce appunto dai grandi falò che si facevano nelle campagne: un buon auspicio per ’ingraziarsi’ la primavera in arrivo, così che i raccolti fossero buoni.