Lollobrigida e il tifo della Lega per Trump | Non serve umiliare un popolo aggredito manteniamo i nervi saldi

«Quando c’è una tensione, come con il conflitto di aggressioneRussia all’Ucraina, tutti devono provare a mantenere i. Bisogna capire chi è l’aggressore e capire che il desiderio di pace si deve maturare senza l’umiliazione del». È con queste parole che Francesco, ministro dell’Agricoltura, commenta lo scontro andato in scena nello Studio OvaleCasa Bianca tra Volodymyr Zelensky, Donalde il suo vice J.D. Vance. «Non mi risulta», aggiunge, «chee Zelensky siano in guerra». E a proposito del forte dibattito innescato dall’episodio, che ha fatto litigare anche la stessa maggioranza di governo in Italia, il ministro dell’Agricoltura aggiunge: «Bisogna tener conto di fattori che devono essere analizzati nei giusti modi senza tentare di strumentalizzare le questioni in un senso o nell’altro».