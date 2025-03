Iltempo.it - Lollobrigida e il “caso acqua”: in un video sbugiarda le critiche strumentali

Una vera e propria rassegna stampa. Durante la quale il ministro dell'agricoltura, Francesco, ha commentato i numerosi articoli usciti in questi giorni. In particolar modo, l'esponente di Fratelli d'Italia ha voluto stigmatizzare lerelative alla sua affermazione sulla pericolosità, per la nostra salute, nell'assumere un quantitativo eccessivo d'. “Voglio mostrarvi come l'ipocrisia e lazzazione prevalgano, a volte, sulla corretta informazione. In questi giorni ne ho ascoltate molte, da diverse testate giornalistiche e da comici, qualcuno di mestiere altri di fatto, che si sono spese sul tema. Troppo spesso dimenticando o omettendo approfondimenti che loro stessi avevano sostenuto. Giudicate voi stessi nel frattempo non smetterò di difendere in ogni modo le eccellenze italiane e il valore, anche economico, che garantiscono alla nostra Nazione”.