Liberoquotidiano.it - "L'Occidente non si divida": il bilaterale Meloni-Starmer sull'Ucraina

Leggi su Liberoquotidiano.it

È durato circa un'ora il verticea Londra tra la presidente del Consiglio, Giorgia, e il premier britannico Keir, prima del summit tra i leader europeia guerra in. E proprio il tema del conflitto è stato il principale argomento del confronto tra i due. "È molto importante evitare il rischio che l'si, e Regno Unito e Italia possono svolgere un ruolo importante nella costruzione di ponti", ha detto, aggiungendo: "Siamo tutti impegnati per una pace giusta e duratura". Poco prima, in attesa del vertice a Lancaster House previsto per il pomeriggio,in un'intervista alla Bbc aveva annunciato che Gran Bretagna e Francia sono al lavoro con Kiev per un piano sul cessate il fuoco da discutere con gli Stati Uniti, un progetto emerso dopo i colloqui tra i leader dei quattro Paesi a seguito dello scontro tra il presidente ucraino Zelensky e quello americano Trump alla Casa Bianca di venerdì.