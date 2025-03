Lanazione.it - Locazioni di case a soggetti fragili. Il Comune taglia l’Imu ai proprietari

Imu azzerata a chi affitta a persone con vulnerabilità sociale o in emergenza abitativa. Accade a Capannori dove è stato illustrato, in consiglio comunale, il regolamento specifico sull’imposta. Saranno mantenute invariate le tariffe, introducendo importanti modifiche, non solo riguardanti la parte normativa, ma anche le agevolazioni nelle aliquote, la semplificazione burocratica e un miglioramento del rapporto tra Municipio e cittadino. Tra le modifiche più importanti contenute dal nuovo regolamento c’è sicuramente l’azzeramento delper iche danno la propria abitazione in locazione a persone in stato di vulnerabilità sociale/emergenza abitativa, che prevede anche nuclei familiari con persone con disabilità, attestato dall’Ufficio Casa del. Riconfermate le agevolazioni già esistenti: l’aliquota Imu è fissata al 9,1% anziché al 10,6% per chi affitta a locazione normale, all’ 8,6% per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado e al 5% per leagevolate che rispettano i patti territoriali fatti dagli enti e associazione del territorio dei locatori, che fissano dei criteri che portano a canone calmierati.