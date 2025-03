Ilgiorno.it - Locate Triulzi, pistola e casco. Tre rapine in un mese: arrestato

Assaltava negozi armato di, col volto coperto da unda motociclista. Nella mattinata del 26 febbraio i carabinieri della Compagnia di San Donato hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Lodi, nei confronti di un 47enne italiano, disoccupato e con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. L’uomo è ritenuto responsabile di treavvenute tra agosto e settembre 2024 in altrettanti esercizi commerciali di Opera e. Colpi-fotocopia, messi in atto con lo stesso copione. La mattina dell’8 agosto il 47enne, che indossava unintegrale da motociclista per rendersi irriconoscibile, si era impossessato del denaro contenuto nei registratori di cassa dei supermercati "Despar" e "Carrefour" didi, minacciando con un revolver i dipendenti dei due negozi.