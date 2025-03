Quotidiano.net - Lo strappo della Casa Bianca: "Via le armi e ogni aiuto dall’Ucraina". L’ipotesi che fa tremare gli alleati

Stop immediato afornitura militare e infrastrutturale all’Ucraina (per costringerla alla resa militare e mineraria). L’incandescente soffiata comincia a circolare venerdì sera, subito dopo la cacciata di Volodymyr Zelensky dalla. E ieri il Washington Post la dettaglia con varie ipotesi operative, in un difficile day after che i fedelissimi di Donald Trump consacrano così: tutti offesi per conto del gran capo che si rilassa a Mar-a–Lago. Il tycoon divide i suoi furori tra crisi diplomatica (incluse telefonate con Emmanuel Macron e Giorgia Meloni) e campi da golf. E forse non necessariamente in questo ordine, come fa capire il sito indipendente The Alt Media che colloca il presidente sui green per il 25% del suo tempo dall’avvio del secondo mandato. L’ordine di tagliare tutte le forniture militari a Kiev, incluse quelle già approvate e non ancora spedite, sembra intrigare The Donald almeno quanto un birdie insperato nella buca più insidiosa.