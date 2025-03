Cultweb.it - Lo strano caso del cane che salverà i koala dall’estinzione (annusando la loro cacca)

Unpotrebbe essere la chiave per salvare i. Max, un English Springer Spaniel, non è unda caccia comune: il suo olfatto eccezionale viene impiegato per scoprire escrementi di, fornendo dati vitali per laconservazione. L’analisi delle feci permette ai ricercatori di monitorare la salute della popolazione, identificare malattie come la clamidia e comprendere meglio la genetica e i movimenti degli esemplari. Grazie a Max, è stata individuata una nuova comunità diche potrebbe essere esente da questa infezione, offrendo una speranza concreta per la sopravvivenza della specie.Isono stati dichiarati specie in pericolo nel 2022, con stime che indicano un dimezzamento della popolazione negli ultimi vent’anni. Tra le principali minacce figurano la riduzione dell’habitat dovuta a deforestazione per l’agricoltura e l’urbanizzazione, gli incendi boschivi e il cambiamento climatico.