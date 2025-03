Sport.quotidiano.net - Lo spogliatoio. Il tecnico deluso: "Fatichiamo tanto»

C’è delusione nelle parole di un Gasperini nervoso a fine gara, dopo lo 0-0 contro il Venezia. "Ci dispiace perché era un’opportunità, ma il campionato è lunghissimo, andiamo avanti. In casa facciamo fatica a essere precisi nelle conclusioni e questo ci sta penalizzando molto. Dobbiamo dare merito ad un Venezia tosto, che ci ha impedito di avere continuità di azioni, ma la nostra partita l’abbiamo fatta, poi se non riesci a sbloccarla diventa difficile". Ederson invita a credere nella corsa scudetto ("Abbiamo ancora undici partite") ma non nasconde i problemi realizzativi in casa: "Non siamo riusciti a segnare, ci abbiamo messo tutto, creando belle occasioni. E se non segni, non vinci". Fab.Car.