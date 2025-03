Thesocialpost.it - Lo speaker della Camera Usa attacca Zelensky: “Rinsavisca o si dimetta”

Leggi su Thesocialpost.it

Il presidentedei rappresentanti degli Stati Uniti, Mike Johnson, ha espresso dure critiche al presidente ucraino Volodymyr, dichiarando che il leader ucraino “deve tornare in sé e tornare al tavologratitudine o qualcun altro deve guidare il Paese” per garantire la continuazione di un eventuale accordo di pace negoziato dagli Stati Uniti. Le parole di Johnson arrivano a seguito di un incontro trae i leader americani, che ha sollevato forti tensioni.Il conflitto in Ucraina e le pressioni internazionaliLe dichiarazioni di Johnson sono arrivate solo due giorni dopo che il presidente Donald Trump, il vicepresidente JD Vance esi sono scontrati pubblicamente nello Studio Ovale. In quella occasione,si trovava a Washington per completare i negoziati su un accordo riguardante le ricchezze minerarie dell’Ucraina.