Superguidatv.it - Lo Show dei Record 2025 torna con una nuova edizione: novità, anticipazioni e quando in tv

Leggi su Superguidatv.it

Lodei, il programma dei primati del Guinness Worlds, sta perre con una. Scopriamo insieme quali sono leandrà in onda in tv.LodeidellaDopo il successo delle precedenti edizioni, Lodeiè pronto a mostrare nuovi personaggi che cercheranno di superare i propri limiti. Ogni settimana alcuni concorrenti, provenienti da tutto il mondo, proveranno ad entrare nel Guinness World. L’appuntamento con il programma è previsto per mercoledì 5 marzo, in prima serata su Canale 5.A condurlo, come sempre, ci sarà Gerry Scotti che detiene un: è il presentatore con più puntate condotte al mondo (1.690) di ‘Chi vuol essere Milionario‘. Ma cosa vedremo in questa? Saranno mostrare diverse performance capaci di tenere incollate allo schermo i telespettatori, con un un mix di prove eccezionali, ironia e divertimento.