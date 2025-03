Lo chef Locatelli e la misteriosa chiusura della Locanda a Londra | Poteva uccidermi ora farò un progetto meno elitario e aperto a tutti

Leggi su Open.online

«Sa quante persone conosco che sono morte nel loro ristorante? Un sacco». Risponde così loGiorgioquando gli viene chiesto cosa lo abbia spinto a chiudere improvvisamente la leggendaria «» dilo scorso 31 dicembre. In un’intervista al Times, il cuoco lombardo e giudice di Masterha messo fine ai retroscena e spiegato una volta per tutte la sua decisione: «Un ristorante può toglierti così tanto che può letteralmente ucciderti. Quando ho chiuso lae ho girato la serratura, ho detto: “grazie a Dio ti ho ucciso, non mi hai ucciso tu”», raccontaal quotidiano inglese.LaInsomma, niente dispute legali. Piuttosto, la consapevolezza di dover iniziare a lavorare su qualcosa di nuovo. «Quando abbiamo iniziato, l’ultima cosa che pensavamo di fare era qualcosa di