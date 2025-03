Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2025 in DIRETTA: c’è profumo di antipasto scudett

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, ‘big match’ della ventesima giornata dellaA di! E’ il nostro ‘Clasico’ tra le due corazzate che contano più titoli in bacheca nel Belpaese, una sfida che negli ultimi anni ha assegnato anche il titolo di campione d’Italia.Lavuole cancellare immediatamente la brutta sconfitta in Coppa Italia, con i bianconeri eliminati nei quarti di finale (77-91) in un match senza storia soprattutto dal terzo quarto dove i milanesi hanno aumentato i giri del proprio motore scappando nel punteggio. Coach Dusko Ivanovic punterà ancora su Isaia Cordinier e su Tornike Shengelia, con ‘Momo’ Diouf pronto a controllare il pitturato sfruttando il fisico.