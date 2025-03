Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2025 in DIRETTA: antipasto di sfida scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:58 Quinti confronto stagionale tra le due corazzate del nostro Campionato, con il bilancio che è di 3-1 in favore dei meneghini in virtù del successo nella finale di Supercoppa Italiana, in Eurolega e nei quarti di finale della Coppa Italia a fronte di una sola vittoria dellanel match di andata inA (73-82).17:55 Buon pomeriggio a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alladi, ventesima giornata dellaA di!Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, ‘big match’ della ventesima giornata dellaA di! E’ il nostro ‘Clasico’ tra le due corazzate che contano più titoli in bacheca nel Belpaese, unache negli ultimi anni ha assegnato anche il titolo di campione d’Italia.