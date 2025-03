Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 86-80, Serie A basket 2025 in DIRETTA: le V-nere si aggiudicano il derby d’Italia! Belinelli e Morgan decisivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:23 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo!20:20 TOP SCORER:19,16, Diouf 10 /: Mirotic 22, LeDay 17, Mannion e Tonut 9Finisce qui: labatte l’per 86-80 nel ‘big match’ della ventesima giornata dellaA di!86-80 Mannion in penetrazione!86-78 2/2 per Shengelia in lunetta.84-78 MANNION! LA TRIPLA DELLA DISPERAZIONE.84-75 1/2 per Shengelia.83-75 Un solo libero anche per Gillespie.83-74 Un solo libero segnato da Cordinier.82-74 2/2 per Ricci a cronometro fermo.Ultimi due minuti di questo ‘’!82-72 Appoggio di Momo Diouf in contropiede!80-72 2/2 per Mattin lunetta, che sale a quota 16 punti.