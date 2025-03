Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 63-59, Serie A basket 2025 in DIRETTA: 22 punti di Mirotic, +4 per i bolognesi dopo 30?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68-62 Tap-in di LeDay per il -6.68-60 MATT MORGAN DA TRE!65-60 1/2 per Zach LeDay in lunetta.65-59 Ante Zizic segna entrambi i liberi a disposizione.Inizia la frazione conclusiva alla Segafredo Arena!Va in archivio anche il terzo quarto:30? laè avanti 63-59 sull’!63-59 Un solo libero segnato da Tornike Shengelia.62-59 Ancora 2/2 per Armoni Brooks che tiene l’a -3.62-57 Appoggio di Tornike Shengelia per ristabilire il +5.60-57 2/2 per Freddie Gillespie a cronometro fermo: -3.60-55 BELINELLI ‘ON FIRE’: RIMBALZO IN DIFESA, ATTACCO E TRIPLA!57-55 Appoggio di Ante Zizic: vantaggio!55-55 Assist bellissimo di Diego Flaccadori per: ancora parità! -2’29” alla terza sirena.