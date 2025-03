Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 52-47, Serie A basket 2025 in DIRETTA: partita ancora vivace nella ripresa, +5 per i bolognesi

57-55 Appoggio di Ante Zizic: vantaggio!55-55 Assist bellissimo di Diego Flaccadori per Mirotic:parità! -2'29" alla terza sirena.55-53 2/2 per Nikola Mirotic dalla 'linea della carità':non molla, -2 e 20 punti per l'ex Barcellona.55-51 Belinelli brucia la retina da tre!52-51 Piazzato di Nikola Mirotic per il -1.52-49 Giro perfetto in lunetta di Zach LeDay: 2/2 e -3.52-47 MIROTIC DA TRE: -5! TIME-OUT IVANOVIC.52-44 2/2 per Nikola Mirotic in lunetta.52-42 Nicola Akele dalla media.50-42 2/2 per Stefano Tonut a cronometro fermo: mini-parziale meneghini per tornare a -8.50-40 Piede perno ben utilizzato da Zach LeDay.50-38 TRIPLA BELLISSIMA DI BELINELLI!47-38 Penetrazione micidiale di Stefano Tonut per scuotere l'