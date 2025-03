Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 38-34, Serie A basket 2025 in DIRETTA: sorpasso delle V-nere all’intervallo lungo, meneghini in difficoltà

Si chiude anche il secondo quarto:laè avanti 38-34 sull'con un parziale di 18-9!38-34 ARMONI BROOKS: TRIPLA! L'TORNA A SEGNARE DOPO UNDIGIUNO.38-31 Isaia Cordinier si mette in proprio: penetrazione e +7!Time-out chiamato da Ettore Messina per provare a scuotere i suoi ragazzi in un momento difficile.36-31 2/2 per Tornike Shengelia in lunetta: parziale aperto dei bianconeri, +5!34-31 TRIPLA DI CORDINIER:!31-31 Semi-gancio perfetto di Tornike Shengelia: pareggio! Break di 6-0 che costringe Ettore Messina a chiamare subito time-out.29-31 Coast-to-coast di Matt Morgan: la Segafredo morde le caviglie agli avversari, -2!27-31 Virata di Momo Diouf: -4!25-31 Sottomano di Armoni Brooks per ristabilire il +6!25-29 Tornike Shengelia dalla rimessa: mini-break di 4-0 della, -4!23-29 MATT MORGAN SUONA LA CARICA: TRIPLA!20-29 Armoni Brooks in allontanamento: l'accarezza la doppia cifra di vantaggio!20-27 Tap-in di Ousmane Diop!Inizia il secondo quarto!Si chiude il primo quarto sul 20-25 in favore dell'!20-25 Tripla di Daniel Hackett sulla sirena!17-25 LeDay è una sentenza dalla lunetta: ancora 2/2 e +8